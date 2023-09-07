Новости: Война
7 сентября 2023, 08:09 • Юлия Шрамко • 10335
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 267 тысячам
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 266 900 человек, 4506 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 266 900 (+610) человек,
- танков - 4506 (+9),
- боевых бронированных машин - 8703 (+21),
- артиллерийских систем – 5722 (+37),
- РСЗВ – 753 (+5),
- средств ПВО - 506 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4541 (+22),
- крылатых ракет - 1455 (+8),
- кораблей/катеров - 19 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8217 (+27),
- специальной техники - 859 (+7).
Дополнение
Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу.
Источник: УНН
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