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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 267 тысячам

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 267 тысячам

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 266 900 человек, 4506 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 266 900 (+610) человек,
  • танков - 4506 (+9),
  • боевых бронированных машин - 8703 (+21),
  • артиллерийских систем – 5722 (+37),
  • РСЗВ – 753 (+5),
  • средств ПВО - 506 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4541 (+22),
  • крылатых ракет - 1455 (+8),
  • кораблей/катеров - 19 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8217 (+27),
  • специальной техники - 859 (+7).

Дополнение

Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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