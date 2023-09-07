Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 267 тысячам

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 266 900 человек, 4506 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.23 ориентировочно составляли:

личного состава - около 266 900 (+610) человек,

танков - 4506 (+9),

боевых бронированных машин - 8703 (+21),

артиллерийских систем – 5722 (+37),

РСЗВ – 753 (+5),

средств ПВО - 506 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4541 (+22),

крылатых ракет - 1455 (+8),

кораблей/катеров - 19 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8217 (+27),

специальной техники - 859 (+7).

Дополнение

Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу.