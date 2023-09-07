Во время атаки на юг Одесской области уничтожено 24 "шахеды" - Силы обороны Юга

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские военные в Одесской области ночью уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

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«В течение ночи враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Подунавья. По югу Одесской области было направлено несколько групп ударных дронов», - говорится в сообщении.

«Попыткам врага усиливать давление на регион мощно противодействуют Силы обороны - 24 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136" были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны», - отмечается в сообщении.

Детали

Сообщается, что целями врага остаются припортовая, сельскохозяйственная и другая гражданская инфраструктура региона. Попаданием повреждены элеватор, админздания, складские помещения, грузовые автомобили. Один из водителей получил ранения, ему оказана помощь на месте.

Дополнение

Воздушные Силы ночью сбили 25 "шахедов" из 33.