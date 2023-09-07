Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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«Ночью агрессор ударил по Никополю. Направил на город тяжелую артиллерию. Сделал с десяток выстрелов. Последствия атаки выясняются. Погибших и пострадавших нет», - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в других районах Днепропетровской области обошлось без вражеских атак.

Дополнение

6 сентября российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали ударным дроном Мировскую громаду и Никополь в Днепропетровской области.