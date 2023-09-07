Новости: Война
7 сентября 2023, 08:25 • Юлия Шрамко • 11070
Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
«Ночью агрессор ударил по Никополю. Направил на город тяжелую артиллерию. Сделал с десяток выстрелов. Последствия атаки выясняются. Погибших и пострадавших нет», - написал Лысак в Telegram.
По его словам, в других районах Днепропетровской области обошлось без вражеских атак.
Дополнение
6 сентября российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали ударным дроном Мировскую громаду и Никополь в Днепропетровской области.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram