россияне обстреляли четыре района Харьковщины: один человек ранен, есть разрушения

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки из артиллерии, минометов, используя боевые вертолеты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. В результате вражеских атак один человек получил ранения, повреждены дома, возник пожар. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, в с. Глушковка Купянского района получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии 25-летний гражданский мужчина.

В результате обстрела с боевого вертолета пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 9 частных жилых домов, гаражи, хозяйственные постройки.

Из-за обстрела с вертолета с. Петропавловка Купянского района произошел пожар на поле.

В с. Синельниково Чугуевского района обстрелами повреждены три дома и хозяйственные постройки.

Дополнение

В районе села Норцовка Изюмского района в Норцовском лесничестве на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое лесников 25-ти и 29-ти лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также возле с. Ольховатка Купянского района на взрывоопасном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Водитель 59 лет госпитализирован с взрывным ранением.

Добавим

5 сентября российские оккупанты в течение обстреляли населенные пункты четырех районов Харьковской области. Повреждены дом и частное домовладение.