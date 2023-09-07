Силы обороны имели успех в районах южнее Роботино и западнее Вербового - Генштаб

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинские военные имели успех в районах южнее Роботино и западнее Вербового на Запорожье. Закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«В ходе ведения наступательной операции на Мелитопольском направлении Силы обороны имели успех в районах южнее Роботино и западнее Вербового. Закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал Ковальчук.

По его словам, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

«Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области», - рассказал Ковальчук.

Кроме того, он сообщил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

«Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоигорьевки, Орехова и Васильевки», - отметил Ковальчук.

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что украинские силы продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Роботино на южном фронте в понедельник 28 августа. И уточнила, что по южному региону украинская армия продолжает наступательные действия.