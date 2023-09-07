40 взрывов: Сумская область с ночи подверглась пяти вражеским обстрелам, есть повреждения

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские войска с ночи обстреляли Сумскую область пять раз, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.

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"Ночью и утром враг совершил 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 40 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады", - сообщили в ОВА в Telegram и перечислили:

Новослободская громада: враг совершил артобстрел (8 взрывов).

Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из РСЗО – 16 взрывов. В результате обстрела повреждены шесть частных жилых домов.

Краснопольская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

Великописаревская громада: зафиксирован обстрел из СПГ-9 (4 взрыва).

Напомним

Наев дал поручение усилить безопасность и контроль на Сумском направлении.