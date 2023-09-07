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В рф заявили о трех "сбитых" беспилотниках вблизи и над брянском

В рф заявили о трех "сбитых" беспилотниках вблизи и над брянском

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Губернатор брянской области рф александр богомаз заявил о трех "сбитых" беспилотниках в районе брянска и над городом, передает УНН.

Детали

Над брянском и поблизости якобы сбили три дрона, в результате падения обломков аппарата повреждения получили остекление здания железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей, заявил в четверг утром богомаз.

Дополнение

Также дрон якобы сбили в подмосковном раменском, сообщил мэр москвы собянин. 

Кроме того, два беспилотника якобы сбили над ростовом-на-дону. Один упал за городом, другой в центре, недалеко от штаба южного военного округа рф, сообщил губернатор голубев.

Источник: УНН
Теги: Россия
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