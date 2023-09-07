В британской разведке рассказали о сложностях с выпуском региональных новостей в Донецке

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Жители так называемой "днр" теперь смотрят региональные новости от вгтрк "россия 1". Это было анонсировано еще год назад, однако лояльных к квазигосударственному образованию специалистов на месте не нашлось. Их пришлось завозить из других регионов, говорится в очередном отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Жители подконтрольной россии части Донецкой области Украины теперь получают русскоязычные местные выпуски новостей от одной из крупнейших российских телерадиокомпаний.

4 сентября всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (вгтрк) открыла донецкую франшизу и начала вещание на непризнанную международным сообществом так называемую донецкую народную республику (днр).

Местные выпуски новостей предоставляются российским телеканалом "россия 1" и представляют российский взгляд на войну. Это является частью более широких усилий кремля, направленных на установление постоянного контроля над этой территорией.

До 2014 года на ныне аннексированных территориях свободно транслировались русскоязычные теле- и радиостанции, базирующиеся в Украине. После вторжения общеукраинские провайдеры продолжали предоставлять местный русскоязычный контент.

Подконтрольные правительству "днр" и подчиненные ему вещатели также ретранслировали российские национальные новостные программы в рамках пропагандистской кампании, но не предоставляли региональных выпусков.

Цитата

"Вещание вгтрк в Донецке продолжалось более года, поскольку впервые было анонсировано на 2022 год. Это почти наверняка было связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов. Те, кто симпатизирует "днр" и обладает необходимыми навыками, теперь, вероятно, были завезены из Крыма, Луганска и других регионов", - отмечают специалисты.

Несмотря на то, что украинское вещание заблокировано в эфире, оно все еще доступно широкой аудитории в интернете. Там, где действуют российские фильтровальные ограничения, аудитория использует VPN или другие технологии активного обхода.

Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, скорее всего, не имеют ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне на ВОТ начали распространять свою пропаганду на дошкольников - Центр нацсопротивления