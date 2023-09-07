США планируют вскоре отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов - СМИ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Силы обороны вскоре могут получить новую партию кассетных боеприпасов от США, чтобы сохранить темп контрнаступления. Об этом сообщает The New York Time со ссылкой на трех американских чиновников, пишет УНН.

Цитата

«Через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, чтобы обеспечить ее войска боеприпасами, администрация Байдена планирует отправить больше, и вскоре», - говорится в сообщении.

Детали

Американские чиновники не уточнили, сколько кассетных боеприпасов было включено в первую партию из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона.

Один из чиновников сказал изданию, что это оружие является ключевым фактором в поддержке темпов, которые недавно набрали украинские войска на южном фронте против российских сил.

Как сообщается, некоторые украинские военные говорят, что кассетные боеприпасы, предоставленные США, стали мощным дополнением к множеству оружия, которое Запад направил для контрнаступления, и необходимой заменой их уменьшающихся запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Они чрезвычайно эффективны", - сказал один из украинских морских пехотинцев, участвовавший в успешном бою за Урожайное и назвавшийся только Сергеем. "Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается".

Но другие украинские солдаты уточняют, что кассетные боеприпасы применяются преимущественно в ситуациях, когда вражеская пехота открыта, и что они в основном неэффективны против вкопанных российских позиций, которые являются главным препятствием для контрнаступления.

Контекст

Это оружие запрещено более чем в 100 странах мира, а решение США отправить его в Украину было подвергнуто резкой критике со стороны гуманитарных организаций. Не все бомбы взрываются сразу, и они иногда травмируют людей, которые наталкиваются на них спустя годы. Отмечается, что кассетные бомбы выпускают десятки более мелких бомб и могут вызвать разрушения на большей площади, чем обычные артиллерийские снаряды. российские войска используют кассетные боеприпасы на протяжении всей войны.

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