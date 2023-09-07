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"С вами Украина всегда на несколько шагов впереди" - Зеленский поздравил разведчиков

"С вами Украина всегда на несколько шагов впереди" - Зеленский поздравил разведчиков

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником, Днем военной разведки, и поблагодарил за работу, передает УНН со ссылкой на Telegram главы государства. 

Цитата

"Профессиональные. Смелые. Незаметные для врага. С вами Украина всегда на несколько шагов впереди. Спасибо за каждый результат! С Днем военной разведки Украины!", - говорится в сообщении. 

Дополнение

Сегодня, седьмого сентября, отмечается День военной разведки Украины. С 2007 года, согласно приказу Минобороны Украины, День военной разведки отмечался как ведомственный праздник. Седьмого сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого профессиональный праздник украинских разведчиков отмечается на общегосударственном уровне.

По случаю праздника, Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Военная разведка Украины". Монета посвящена героическим воинам-разведчикам, которые надежно стоят на защите национальных интересов нашего государства.

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Источник: УНН
Теги: Президент, разведка, праздник, Владимир Зеленский
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