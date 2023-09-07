Госсекретарь Блинкен сегодня посещает украинских пограничников - СМИ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг начал второй и последний день своего визита в Украину с посещения объекта Государственной пограничной службы на окраине Киева. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что Блинкен ознакомится с некоторой помощью, которую США предоставили пограничному ведомству, в частности, подземным хранилищем, бронетехникой и беспилотниками.

Дополнение

В среду Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился с высшим украинским руководством и объявил о новой поддержке Украины со стороны США в размере 1 миллиарда долларов, включая военную, гуманитарную и бюджетную помощь.

Блинкен заявил, что в рамках помощи на более чем один миллиард гривен, 203 миллиона будут направлены на поддержку прозрачности и подотчетности украинских институтов, а также поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией.

Госсекретарь отметил, что 5,4 миллиона долларов поступят из конфискованных активов российских олигархов.