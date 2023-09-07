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Атаки рф на дунайские порты Украины замедлят экспорт зерна - президент Румынии

Атаки рф на дунайские порты Украины замедлят экспорт зерна - президент Румынии

Клаус Йоханнис

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Атаки россии на украинские порты на Дунае замедлят экспорт зерна, и другие маршруты необходимо расширить, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Йоханнис, выступая поздно вечером в среду на саммите стран Инициативы Триморья в Бухаресте, сказал: "Конечно, нападения на украинские порты на Дунае являются огромной проблемой. Конечно, это в некотором смысле замедлит экспорт".

"Мы расширим другие маршруты, мы принимаем украинские морские перевозки через наши румынские территориальные воды у Черного моря, мы продолжим наращивать экспорт по железной дороге и автомобильным транспортом", - сказал он.

Выступая на той же пресс-конференции, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна предложила доступ к Средиземному морю через свои порты и что ее министерство транспорта работает с Европейской комиссией и Украиной.

Дополнение

С июля после выхода из "зернового соглашения" москва неоднократно наносила удары по украинским портам в Придунавье.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Россия, зерно, Украина, Румыния, Черное море, зерновой коридор
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