Ракетный удар рф по Константиновке: в полиции уточнили количество погибших, не идентифицирована одна жертва

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Константиновке Донецкой области после вражеского обстрела в среду, 6 сентября, обнаружено 16 тел погибших. Один человек не идентифицирован. Экспертиза исключила, что рф стреляла из артиллерии, расследование продолжается. Об этом сообщила во время телемарафона начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко, передает УНН.

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“По состоянию на сейчас по официальной информации у нас 16 тел погибших людей и 33 раненых человека. Сначала была информация о 17 погибших, но когда мы провели более тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам”, - сказала Гаврилко.

Также на данный момент почти все тела погибших идентифицированы, найдены их родственники. Также отобраны анализы ДНК.

“По состоянию на вчерашний вечер 4 тела были неидентифицированными, а уже сегодня утром у нас остался неидентифицированным один человек. Это тело мужчины, родственники которого не явились, но мы отобрали ДНК-профиль и обращаемся ко всем людям, кто проживает в Константиновке, кто знает, что родственники или знакомые находились там, обратиться в полицию и прийти, если вы это лицо знаете, на опознание”, - сообщила Гаврилко.

Кроме того, на данный момент еще проводится экспертиза, которая поможет установить тип оружия из которого был нанесен удар.

“Уже есть несколько версий по вооружению, артиллерию мы пока исключаем из этого списка, хотя сначала мы предоставляли информацию, что это был артиллерийский обстрел, сейчас мы это исключаем, но есть несколько версий, о них позже”, - добавила Гаврилко.

Напомним

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. Армия рф попала по одному из рынков в центре города.

В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.