В Воздушных силах объяснили, почему враг во время одного вылета использует больше самолетов, чем ракет

КИЕВ. 7 сентября. УНН. российские оккупанты часто используют больше самолетов, чем выпущено ракет. Это отработка имитаций и тренировки пилотов, сообщил в пятницу в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.

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«Они часто используют больше самолетов, чем выпущено ракет…Это отработка имитационных пусков, которые они проводят залетая в зону пуска…Таким образом тренируется летный состав их – взлетать, выходить на рубеж пуска ракет, именно поэтому было выпущено вчера семь ракет и использовалось девять’пять самолетов», - рассказал Игнат.

Дополнение

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что россия модернизировала ракеты Х-22 в Х-32, которые являются сверхзвуковыми и которые трудно перехватить. Их количество у россиян еще достаточное, поэтому Украина ищет способы противодействия этой угрозе.

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