Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
24210

Украина завоевывает позиции в контрнаступлении - Столтенберг

Украина завоевывает позиции в контрнаступлении - Столтенберг

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Европарламенте в четверг, что Украина завоевывает позиции в контрнаступлении, пишет УНН.

Цитата

"Наша поддержка помогла украинцам начать контрнаступление. Украинцы постепенно завоевывают позиции. И это доказывает важность нашей поддержки..." - сказал Столтенберг.

"Им удалось прорвать оборону российских войск и они движутся вперед", - цитируют Столтенберга западные СМИ.

Напомним

6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, война, Йенс Столтенберг, наступление

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.