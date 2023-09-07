"Охота" на шахедов: благотворители передали военным антидронные прожекторы

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде» в сотрудничестве с ООО «Урожайная страна» (МХП) передали военным Сумщины четыре антидроновых прожектора общей стоимостью 100 тысяч грн. Об этом сообщает Сумской горсовет, передает УНН.

Детали

Прожекторы значительно улучшат эффективность работы воинов по выявлению и уничтожению вражеских "шахедов" в ночном украинском небе. Зенитно-поисковые прожекторы для сбивания БпЛА благотворители приобрели по запросу военных.

«Мы сразу откликнулись, потому что обороноспособность нашей армии – это залог безопасности украинцев. Поэтому мы приобрели именно то, в чем, по словам военных, которые берегут наше небо, есть острая необходимость», - рассказала региональный по социальным проектам БО БФ «МХП - Громаде» Наталья Богдан.

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В свою очередь региональный руководитель ДБ МХП Геннадий Подрез добавил, что их организация ежедневно помогает ВСУ на сумму от 3 до 5 млн грн в разных направлениях.

Справка

“МХП-Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.