Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
11385

Враг попал по Запорожскому району, предварительно баллистикой - ОВА

Враг попал по Запорожскому району, предварительно баллистикой - ОВА

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские войска сегодня попали по Запорожскому району, предварительно, баллистическим вооружением, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН

Цитата

"Враг попал по Запорожскому району. Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением", - написал Малашко в Telegram.

По его словам, на место уже отправились все соответствующие службы.

Он призвал оставаться в укрытиях и не игнорировать оповещения об опасности.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки нанесли по Запорожской области около сотни ударов, в том числе совершили 5 ракетных атак, в том числе на Запорожье, есть погибший и пострадавшие.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.