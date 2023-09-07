В Донецке новый "хлопок": что известно

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во временно оккупированном Донецке сообщают о новом хлопке, который возник в четверг, пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Отмечается, что большой столб дыма виднеется из Киевского района Донецка.

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«В Донецке хлопает. Киевский район. Видимо, с утра празднуют День военной разведки, - написал Андрющенко в Telegram.

Напомним

14 августа в оккупированной Юрьевке Мариупольского района произошел «хлопок». Было попадание в лагерь оккупантов в лагере “Волна”. Ни один местный не пострадал, однако потери рашистов достигли десятков.