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В Донецке новый "хлопок": что известно

В Донецке новый "хлопок": что известно

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во временно оккупированном Донецке сообщают о новом хлопке, который возник в четверг, пишет УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Отмечается, что большой столб дыма виднеется из Киевского района Донецка.

Цитата

«В Донецке хлопает. Киевский район. Видимо, с утра празднуют День военной разведки, - написал Андрющенко в Telegram.

Напомним

14 августа в оккупированной Юрьевке Мариупольского района произошел «хлопок». Было попадание в лагерь оккупантов в лагере “Волна”. Ни один местный не пострадал, однако потери рашистов достигли десятков.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Украина, война
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