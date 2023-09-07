На Николаевщине из-за пожара сухостоя пострадал человек

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На Николаевщине пожарные потушили огонь, который распространился на площадь в пол квадратного километра. Хозяин участка, откуда начался пожар, пытался укротить пламя самостоятельно, однако ему стало плохо. Он госпитализирован, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Вчера в пгт Арбузинка Первомайского района горела сухая трава. Огонь быстро распространялся на другие частные домовладения.

ДСНС сообщили, что в эпицентре пожара может находиться хозяин участка, откуда и начался пожар. Спасатели обнаружили мужчину, который лежал на земле, был в сознании, но подняться самостоятельно не мог.

По предварительной информации, пострадавший, 1937 г. р., пытался сам укротить пламя, но ему стало плохо. Сейчас он находится в больнице. Огнеборцы потушили пожар на площади 500 кв.м.

Дополнение

По оперативной информации чрезвычайников всего за последние сутки по Украине произошло 311 пожаров, спасено 7 человек и 44 здания.

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