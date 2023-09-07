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Армия рф из "второй самой сильной" в мире сейчас вторая в Украине - Столтенберг

Армия рф из "второй самой сильной" в мире сейчас вторая в Украине - Столтенберг

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 7 сентября. УНН. россия в прошлом году имела вторую самую сильную армию в мире, сейчас российская армия - вторая самая сильная в Украине, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европарламенте в четверг, пишет УНН.

Цитата

"Украинцы постепенно завоевывают позиции… и движутся вперед. В прошлом году россия имела вторую самую сильную армию в мире... Российская армия сейчас вторая самая сильная армия в Украине", - цитирует Столтенберга представитель НАТО Дилан Уайт.

Напомним

6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, война, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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