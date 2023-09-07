ВМС Украины о работе альтернативного "зернового коридора": готовы к вызовам

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Вооруженные силы Украины делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судов, которые проходят по альтернативному “зерновому коридору”. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

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«Мы имеем четыре из четырех кейсов положительных по выходу гражданских судов из наших портов на южном побережье… Поэтому да, этот коридор работает. Он определен Военно-морскими силами как наиболее безопасный. В нашей зоне ответственности ВСУ делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность этих судов, и соответственно мы готовы к вызовам, которые могут произойти», - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже четыре судна прошли по альтернативному "зерновому коридору".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщал, что США усиливают давление на россию, чтобы она вернулась в Черноморскую зерновую инициативу. А также сотрудничают с Украиной по созданию и использованию альтернативных маршрутов для поставок зерна в другие страны.