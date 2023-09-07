Минкульт возобновил заказ сериалов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Спустя месяц после возмущения в обществе относительно траты средств на сериалы во время войны государственное предприятие «‎Мультимедийная платформа иновещания Украины» возобновило темпы заказов у победителей конкурсов на производство аудиовизуальных произведений. Об этом сообщает проект Dozorro общественной организации Transparency International Ukraine, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что «‎Мультимедийная платформа иновещания Украины», которое относится к сфере управления Министерства культуры и информполитики, расторгла договор только на сериал «‎Смт Ингулец». А часть кинопроизводителей, уже получила оплату за свои услуги.

Всего на производство сериалов уже потратили 4,6 млн грн. Большая часть из этих средств пошла на съемки документальных произведений.

Кроме того госпредприятие Минкульта с 29 августа возобновило темпы заказов у победителей конкурсов. Так, к 21 заказу добавились еще 13, общая цена которых составляет 50,2 млн грн.

Теперь для телеканалов «‎‎Дом» и «‎‎FreeДом» (Uatv) будут снимать еще и:

ООО «‎Фильмстрим» — сериал «Паром» в жанре военной мелодрамы на 4 эпизода по 45 минут, за 9,8 млн грн.

ООО «Энержи Фильм Продакшен»:

комедийно-драматический сериал «‎‎Мое кино» на две серии по 45 минут, за 5,9 млн грн. Госаудитслужба провела проверку этой закупки и предоставила заключение, что нарушений в ней не нашла.

Мелодраматический сериал «‎Семейный консультант» на 16 эпизодов по 45 минут, за 17,4 млн грн.

ЧП «‎Продюсерское Агентство “‎АССА”» — короткометражный фильм «‎Солдатик» в жанре психологической драмы, на 25-30 минут за 3,1 млн грн.

ООО «‎Украинский продюсерский хаб» (компания из структуры бывшей Star media) — драмеди-сериал «‎Сердце знает» на 8 эпизодов по 45 минут, производство которого оценили в 17,2 млн грн.

ООО «Мейнстрим Пикчерз»:

драматический сериал «‎Одна большая семья» на 4 эпизода по 45 минут, который оценили в 7,6 млн грн;

документальный драматический сериал «‎Искусство в тени войны» на 4 эпизода по 45 минут, съемки которого обойдутся в 4,5 млн грн;

игровой сериал в жанре военной драмы «‎‎Мангровая роща» на 4 эпизода по 45 минут, который будет стоить 9 млн грн.

ООО «‎‎Мамас Продакшн»: детективный телесериал «‎‎Кронин» на 8 эпизодов по 45 минут, производство которого будет стоить 14,5 млн грн.

Компании из структуры Starlight media:

ООО «‎СЛМ Новости» — два документальных фильма, каждый из которых будет иметь по 2 серии продолжительностью 45 минут: «‎‎Битва за историю» за 2,3 млн грн и «‎‎Второй фронт» за 2 млн грн;

— два документальных фильма, каждый из которых будет иметь по 2 серии продолжительностью 45 минут: «‎‎Битва за историю» за 2,3 млн грн и «‎‎Второй фронт» за 2 млн грн; ООО «‎Старлайт Филмс» — документальный фильм «‎Врачи» на 45 минут, за 1,8 млн грн;

— документальный фильм «‎Врачи» на 45 минут, за 1,8 млн грн; ООО «‎‎Прокино» — мелодраматический сериал «‎Вглубь кроличьей норы» («Вглубь кроличьей норы» или «Узнай меня») на 8 эпизодов по 45 минут, производство которого обойдется в 16,9 млн грн.

Отмечается, что из 13 новых проектов только четыре будут документальными. В целом Минкульт заказал производство уже 35 сериалов и фильмов из 52 на общую сумму 216 млн грн.

Напомним

В мае этого года предприятие «‎Мультимедийная платформа иновещания Украины», провело конкурс на производство аудиовизуальных произведений. В частности, участники подавали идеи по написанию сценариев и съемок сериалов, фильмов и анимации. Всего на конкурс подали 123 заявки, из которых отобрали 53 проекта.

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