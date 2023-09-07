Мировой гигант по производству стекла Şişecam Group попал в список международных спонсоров войны

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны турецкого производителя стеклянной продукции Şişecam Group, передает УНН.

Детали

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group. Компания продолжает вести бизнес с рф и остается крупнейшим в россии экспортером в своей отрасли.

Основными сферами деятельности компании являются стеклянное и химическое производство. Она занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, а также является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.

Доход компании Şişecam за 2022 год увеличился до 3,6 млрд долларов, чистая прибыль увеличилась до 740 млн долларов.

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С начала российской агрессии, в 2014 году, Sisecam Flat Glass осуществляет производство в направлении архитектурно-строительного и автомобильного стекла в россии на ОЭЗ «Алабуга» в республике татарстан. Там производятся и «Шахеды», которыми россияне регулярно атакуют Украину.

В россии консолидированные объемы производства листового стекла, стеклотары и посуды из стекла компании Şişecam превышают 1,5 млн тонн в год, а общие объемы инвестиций превышают 1,25 млрд долларов. Компания обеспечивает рабочие места для 3 414 работников на своих заводах в рф, тем самым создавая рабочие места и поддерживая экономику государства-террориста.

В частности, дочерние компании Şişecam Group, которые производят листовое стекло, посуду из стекла и стеклянную тару, за 2022 год уплатили налогов в рф на более 11,2 млн долларов.

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Учитывая, что ведение войны очень дорого обходится рф, а замороженные активы и введенные санкции продолжают давить на экономику агрессора, рф очень рассчитывает на получение дополнительных средств для своего бюджета, в частности благодаря уплате налогов такими компаниями, отметили в НАПК.

И напомнили, что российские законы требуют от работодателей сотрудничать с властями в мобилизационной кампании, например, передавая личные данные работников в военкомат. Несмотря на то, что иностранная компания может утверждать, что власти не обращались к ней с такими вопросами, чем дольше компания остается в рф, тем труднее будет объяснить, что ей удалось обойти требования этих законов.

В агентстве отметили, что никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании так и не было.

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