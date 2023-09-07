Франция видит смягчение позиции Китая по Украине перед саммитом G20

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Китай смягчил свою позицию по войне в Украине в преддверии саммита "Группы двадцати", заявил высокопоставленный французский чиновник, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Воздерживаясь от открытой поддержки россии, которая вторглась в Украину в 2022 году, Китай в прошлом сохранял нейтральную позицию, которая, пишет издаение, фактически приносила пользу москве. Западные страны, особенно Франция, призвали Китай оказать давление на россию, чтобы она прекратила войну.

По словам французского чиновника, китайские чиновники, участвовавшие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G20, заняли более мягкий подход относительно Украины по сравнению с прошлым годом.

Французский чиновник заявил, что все страны G20 договорились об общих формулировках относительно войны в Украине, но компромисс с россией все же необходимо найти.

Индия, которая в этом году принимает саммит G20, также отказалась осудить вторжение россии в Украину.

Неясно, приведет ли новая позиция Китая к соглашению по коммюнике на фоне напряженности между Пекином и Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в ссоре с Китаем по поводу горячих точек, включая пограничный спор в Гималаях, отмечает издание.

В прошлом году большинство лидеров "Группы двадцати" осудили войну в Украине в совместном коммюнике. Но отсутствие главы Китая Си Цзиньпина на саммите в Индии, как указывается, бросило тень на перспективу достижения соглашения по Украине.

Напомним

В Китае официально подтвердили, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20.