Ударили из артиллерии и дрона с разницей в 20 минут: в Херсонской области армия рф ранила трех местных, один умер

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российская армия сегодня в очередной раз обстреляла Херсонскую область, в результате чего в одном селе три человека получили ранения, один из них умер в больнице, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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"российская армия атаковала Одрадокаменку. Пострадали трое местных жителей", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, около 9:40 по населенному пункту ударила вражеская артиллерия.

"Под обстрел попал 50-летний мужчина. Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался", - сообщил Прокудин.

"Через двадцать минут оккупанты снова атаковали село. На этот раз взрывной предмет сбросили с беспилотника. Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин – 58 и 46 лет", - отметил глава ОВА.

Сейчас раненые, как указано, - в больнице.