Замороженные активы рф могут принести 3 млрд евро сверхприбыли - в ЕС обсуждают как это будет

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Замороженные активы российского цб могут принести не менее 3 млрд евро сверхприбыли. Европейская комиссия планирует обложить их налогом и перечислить в бюджет Евросоюза, чтобы направить на помощь Украине. Обсуждение плана ЕК начнется уже сегодня, пишут СМИ, передает УНН.

Детали

Представители Европейского Союза на этой неделе начинают серию встреч, на которых будут обсуждать введение налога на прибыль от замороженных активов банка россии для помощи в восстановлении Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Европейская комиссия как исполнительный орган Евросоюза намерена предложить план из трех шагов, который позволит законно переводить доходы, полученные от заблокированных активов цб на сумму более 200 млрд евро, в бюджет ЕС. Для начала планируется определить конкретные финансовые обязательства и их объем, во-вторых, сформулировать требования к центральным депозитариям ценных бумаг отделять остатки денежных средств на российских счетах, а в качестве третьего, завершающего шага - облагать эти доходы налогом и перечислять их в бюджет ЕС.

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О таком же плане пишет журнал Politico, отмечая, что такой поэтапный подход предоставит Еврокомиссии время, необходимое на переговоры между странами ЕС.

Источники Bloomberg сообщили, что уже 7 сентября представители Еврокомиссии встретятся с чиновниками из Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции для обсуждения плана. На следующей неделе состоится встреча с участием представителей всех 27 государств ЕС. Для принятия документа им необходимо проголосовать единогласно, поскольку вопрос касается общей внешней политики и безопасности.

При этом, как отмечается, возможное налогообложение и конфискация сверхприбыли вызывает у стран ЕС как юридические, так и финансовые вопросы. Некоторые из них опасаются, что изъятие российских активов приведет к снижению инвестиционной привлекательности еврозоны, пишут Politico и Bloomberg. В то же время государства Балтии и Польша настаивают на полной конфискации замороженных средств.

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Ожидается, что замороженные активы банка россии принесут около 3 млрд евро сверхприбыли, хотя, по некоторым оценкам, эта цифра может быть еще выше. Более половины активов составляют денежные средства и депозиты, а "значительная часть" оставшейся суммы - ценные бумаги, которые будут превращаться в денежные средства по мере наступления срока их погашения в ближайшие два-три года, сообщал ранее Bloomberg.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине июня обещала представить предложение об использовании российских активов "до летних каникул", но этого сделано не было.

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