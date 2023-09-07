Марченко о Бюджете-2024: "На сектор безопасности и обороны мы должны предусмотреть достаточно расходов"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Расходы на сектор безопасности и обороны Украина закрывает самостоятельно. В государственном бюджете на следующий год расходы на оборону будут не меньше, чем в этом году. В этом заверил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

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«Ситуация достаточно простая и сложная одновременно. На сектор безопасности и обороны мы должны предусмотреть достаточно расходов для закрытия годовой потребности сектора безопасности и обороны. Это основной приоритет. И это по сути тот якорь, который определяет всю дальнейшую государственную политику», - заявил министр.

Он сообщил, что Киев сейчас ведет переговоры с партнерами по поводу обеспечения выполнения обязательств, которые они взяли в рамках программы МВФ, по финансированию бюджета Украины.

«Налоги и все доходы, которые мы собираем внутри страны, направляются на расходы сектора безопасности и обороны. Этих средств не хватает, поэтому разницу мы покрываем за счет внутренних заимствований и за счет военных облигаций. Сектор безопасности и обороны мы закрываем самостоятельно. Все остальные расходы мы финансируем за счет наших партнеров, за счет средств, которые мы получаем из-за рубежа.

По его словам, налогов Украина собирает в годовом измерении - один триллион 300 миллиардов. А расходы сектора безопасности и обороны составляют более одного триллиона 600 миллиардов.

«Мы должны принять тот факт, что бюджет на 2024 год будет с не меньшими цифрами на сектор безопасности и обороны», - добавил Марченко.

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