Военный НДФЛ планируют забрать из местных бюджетов и направить на сектор обороны

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В рамках подготовки законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год" Минфин собирается направить все поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат военным на сектор обороны и безопасности. Об этом сообщил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

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«Мы собираемся перераспределить военный НДФЛ, который направляется на сегодняшний момент за счет высоких надбавок в местные бюджеты, на сектор безопасности и обороны. То есть те излишки средств, которые сейчас формируют в части военного НДФЛ, должны работать на сектор обороны», - заявил министр.

Также Марченко сообщил, что в этом году было привлечено 165 миллиардов гривен за счет военных облигаций.

«Так, стоимость заимствований является достаточно высокой. Учитывая, что сумма составляет 18-19 процентов годовых, но это та цена, которую мы вынуждены платить, для того чтобы заимствовать на рынке», - отметил Марченко.

Дополнение

В министерстве финансов Украины не предусматривают существенного сокращения расходов государственного бюджета на следующий год. Однако, рассматривают возможность финансировать восстановление страны за счет внешних ресурсов.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство примет проект Госбюджета-2024 до 15 сентября.

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