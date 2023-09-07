Новости: Война
7 сентября 2023, 13:34 • Татьяна Краевская • 8565
Ночью над Сумщиной был сбит вражеский "шахед"
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В ночь на четверг силы противовоздушной обороны над Сумщиной ликвидировали российский беспилотник. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
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«Ночью в небе Сумщины уничтожен вражеский БпЛА ''Шахед''», - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в Сумах в ночь на четверг прогремели два взрыва.
Российские войска с ночи обстреляли Сумскую область пять раз.
Источник: УНН
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