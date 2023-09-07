Министр обороны Умеров очертил приоритетные задачи, которые определил ему Зеленский

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров очертил пять приоритетов определенных Президентом Владимиром Зеленским, среди которых, в частности, расширение международной коалиции, нулевая толерантность к коррупции и развитие украинского производства, передает корреспондент УНН.

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«Очерчу пять приоритетов указанных Президентом. Первое – формирование субъектности министерства. Министерство должно стать главным институтом координации Сил обороны. Это касается, как формирования стратегии, политики обороны, так и координации задач, распределения ресурсов между оборонными ведомствами», - сказал Умеров.

По его словам, второй приоритет – это военный, который является наивысшей ценностью.

«Вся деятельность нашего министерства должна быть направлена на то, чтобы усилить наших военных, обеспечить их всем необходимым: вооружение, военная техника, форма, снаряжение, средства индивидуальной защиты, питание. Защита прав военных, качественная медицина, постоянное обучение и повышение квалификации», - рассказал Умеров.

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Третий приоритет по его словам это – усиление и расширение международной коалиции.

«Должны создавать новые, может даже и неожиданные партнерства, расширять географию союзников, формировать новые региональные и тематические альянсы», - сказал Умеров.

Умеров отметил, что четвертый приоритет – это нулевая толерантность к коррупции и диджитализация.

«Первое - должны довести до международных стандартов НАТО все процедуры закупок. Второе – должны оцифровать все процессы, чтобы исключить любые коррупционные риски: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал», - рассказал министр.

Умеров отметил, что пятый приоритет заключается в развитии украинского производства.

«Чем больше Украина начнет производить внутри страны, тем больше независимости от внешних факторов мы получим. Со стороны министерства будем максимально поддерживать украинское производство», - сказал Умеров.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова и определил ему первые задачи.