Украинские пограничники подняли Государственный флаг в так называемой "серой зоне" Харьковщины

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На Харьковщине бойцы пограничного отряда «Стальная граница» подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя, сообщает Госпогранслужба Украины, пишет УНН.

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«Бойцы «Стальной Границы» подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя», - говорится в сообщении в Telegram.

Населенные пункты находятся на границе с рф в так называемой «серой зоне». После деоккупации Харьковской области на эту территорию никто не заходил из-за заминирования.

«Сейчас пограничники проложили безопасный путь и подняли Государственный Флаг Украины», - добавили в ведомстве.

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