Украине достаточно собственного произведенного электричества, импорта сегодня нет - энергетики

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей, импорта сегодня нет, экспорт есть - в Словакию и Молдову. При этом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов, в Харьковской области энергетики попали под вражеский огонь. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"Ситуация в энергосистеме стабильная: электроэнергии, которую производят отечественные электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей", - указали в Минэнерго.

В среду, 6 сентября, вечерний максимум потребления держался на уровне показателя вторника 5 сентября, добавили в Укрэнерго.

При этом, как указано, за прошедшие сутки, по различным техническим причинам, в аварийный ремонт выведено 3 блока на тепловых электростанциях, проводятся ремонтные работы. На остальных объектах генерации продолжается плановая ремонтная кампания.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 3 221,00 МВт-ч. Экспорт в Словакию был 360 МВт-ч, в Молдову – 173 МВт-ч, сообщили в Минэнерго.

"Импорт электроэнергии сегодня отсутствует. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 6269 МВт-ч", - отметили в Укрэнерго.

Обесточивание и обстрелы

В Одесской области после получения разрешения от военных энергетики отремонтировали поврежденные обстрелами сети и запитали всех потребителей в городе Килия, сообщили в Минэнерго.

В Харьковской области вблизи Купянска во время выполнения ремонтных работ бригада энергетиков попала под обстрел. Обошлось без жертв, однако текущий ремонт сетей пришлось прекратить.

Остается также обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Херсоне после подрыва Каховской ГЭС, как указано, остаются обесточенными около 9 тысяч потребителей.

ЗАЭС

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,02 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.