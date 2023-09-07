Взаимоотношения Анкары и москвы свидетельствуют о прагматических интересах Турции - посол Украины

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Отношения Турции с россией указывают на прагматические интересы Анкары. Торговля, энергетическое взаимодействие, туризм и другие сферы развиваются там, где это выгодно обеим странам. Однако такие отношения не имеют прямого влияния на Украину, потому что наша страна имеет приоритеты, которые не пересекаются с сотрудничеством россии и Турции, сообщил во время брифинга в четверг посол Украины в Турции Василий Боднар, передает корреспондент УНН.

На вопрос, о чем говорят взаимоотношения между россией и Турцией и как они влияют на Украину, Бондарь ответил:

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"Это говорит о том, что есть прагматические интересы Турции, которые реализуются в отношениях с россией. Там, где это нужно, развивается торговля, энергетическое взаимодействие, туризм и другие сферы. А там, где не нужно или нужно по-другому, есть так называемое сбалансированное противостояние", - сказал Боднар.

Также он отметил, что взаимоотношения Турции с россией на взаимоотношения с Украиной не влияют.

"У нас в данном случае выстроены свои направления отношений и приоритеты, которые мы определили на двустороннем уровне. И они никак не пересекаются с тем, что существует между россией и Турцией", - сообщил Боднар.

Однако на отношения москвы и Анкары повлиял результат визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Поскольку россия очень негативно восприняла то, что ребята из "Азова" поехали домой.

"Но это была определенная эмоциональная реакция. И результаты показывают, что стороны вернулись к гармоничным отношениям. Это возможно и выгодно обеим сторонам", - подытожил Боднар.

Напомним

Боднар указал, что по результатам встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента рф владимира путина не было достигнуто прогресса в вопросе возобновления "зерновой сделки". Тем не менее, четыре корабля уже прошли через Черное море, используя морские пути, которые не контролирует россия.