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В рф призывают выйти из ЮНЕСКО, потому что оно "не хочет, чтобы россия развивала свои феноменальные туристические возможности"

В рф призывают выйти из ЮНЕСКО, потому что оно "не хочет, чтобы россия развивала свои феноменальные туристические возможности"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. вице-спикер госдумы рф петро толстой призвал рассмотреть вопрос о выходе россии из ЮНЕСКО в связи с критикой организации по законопроекту, который разрешает сплошные рубки лесов вокруг Байкала. Он считает, что все из-за того, что ЮНЕСКО не хочет, чтобы россия развивала "свои феноменальные туристические возможности", передает УНН.

Детали

Сначала, в своей заметке в Telegram, российский политик решил красноречиво возмутиться на ЮНЕСКО из-за включения исторического центра Одессы в перечень объектов культурного наследия, которое состоялось еще в январе, а также перспективы получения этих статусов зданий во Львове и Одессе. После чего, наконец, подошел к сути претензий. 

"В понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО. Прошла информация, что там, среди прочего, радетели за наследие мира пожурят россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки... Им, конечно, не хотелось бы, чтобы россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем?", - написал толстой.

В июле госдума рф приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, разрешает сплошные рубки лесов с целью туристического освоения Байкала. В ЮНЕСКО заявили, что поправки ослабят стандарты допустимого воздействия на экосистему озера Байкал, и призвали отказаться от принятия закона. Отдельно ЮНЕСКО обозначила ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала, выполнение которых поможет избежать занесения озера в список объектов, находящихся под угрозой.

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Источник: УНН
Теги: Россия, экология, ЮНЕСКО
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