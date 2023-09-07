G20 согласилась предоставить членство Африканскому союзу наравне с ЕС - Bloomberg

КИЕВ. 7 сентября. УНН. "Группа двадцати" согласилась предоставить статус постоянного члена Африканскому союзу, со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, которые сказали, что лидеры, как ожидается, объявят об этом решении во время саммита в Индии в эти выходные, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот шаг предоставит Африканскому союзу, состоящему из 55 членов, который в настоящее время классифицируется как "приглашенная международная организация", тот же статус, что и ЕС, по словам людей. Это часть стремления предоставить африканским странам более сильный голос по глобальным проблемам, таким как изменение климата и долг развивающихся рынков, особенно в связи с тем, что развивающиеся рынки так называемого Глобального Юга начинают играть более заметную роль в мировых делах, отмечает издание.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, принимающий саммит G20, как указано, сделал своим приоритетом предоставление полноправного членства Африканскому союзу. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как сообщается, также была среди тех, кто выступал за членство АС в "Группе двадцати" на последней встрече G20, которая состоялась в Японии в середине мая.

В начале мая во время визита в штаб-квартиру Африканского союза в Эфиопии канцлер Германии Олаф Шольц, как отмечается, также поддержал призывы относительно постоянного членства блока в G20, чтобы дать ему больше права голоса в усилиях по решению глобальных проблем, таких как изменение климата. Шольц утверждал, что Африка должна играть более важную международную роль, чтобы отразить ее растущее значение во все более раздробленном и многополярном мировом порядке.

Европейский Союз стремится взять на себя определенную заслугу в шаге G20, пишет издание. Лидеры блока планируют провести встречу на высоком уровне с лидерами африканских стран на полях саммита, который пропускают глава Китая Си Цзиньпин и российский лидер владимир путин.

Как сообщается, названная "мини-саммитом", встреча Европа-Африка будет включать обсуждение последствий войны россии против Украины для глобальной продовольственной безопасности - ситуация, которая грозит обостриться после того, как путин отказался возобновить поддерживаемое ООН "зерновое соглашение" после переговоров в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Другие темы включают усилия по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке, а также ситуацию в Сахельском регионе, по словам источников.

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