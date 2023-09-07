Оккупанты формируют "ударный кулак" для штурма на Купянском направлении - спикер Восточной группировки войск ВСУ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. российские оккупанты готовятся к штурму на Купянском направлении, они формируют «ударный кулак» из сотни тысяч военных, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свободы, сообщает УНН.

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«Противник продолжает аккумулировать и готовить свои резервы для того, чтобы активно их использовать для введения дальнейших боевых действий.

Они действуют одним стандартным планом, то есть сформировать «ударный кулак» из сотен тысяч людей, а затем просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также на других направлениях. Однако, когда грамотно формируются действия и происходит планирование и используются различные асимметричные действия, и правильно используются складки местности, рельеф, то количество уже, в принципе, не играет такой выдающейся роли, которую имела раньше», - заявил Евлаш, отвечая на вопрос о стратегии россиян по подготовке штурма на Купянском направлении.

По его словам, группировка врага на Купянском направлении насчитывает более ста тысяч, но с техникой оккупанты имеют значительные проблемы. Поэтому при активном применении войск можно дать отпор даже такому количеству людей.

«Фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подбитие танков Т-55, то есть мы можем сделать вывод, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, которые ежедневно уничтожают артиллерию оккупантов», – добавил он.

Напомним

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении оккупанты ежедневно обстреливают позиции Сил обороны и завершают подготовку штурмовых отрядов.