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В москве горел завод "Салют", где производят военное оборудование

В москве горел завод "Салют", где производят военное оборудование

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В москве сегодня возник пожар на заводе «Салот», где производят корабельные радары. Загорелось на складе микро-электроники. Об этом пишут российские СМИ, сообщает УНН.

Детали

Пожар в здании на улице плеханова, в москве, возник в вентиляционной камере склада микро-электроники на третьем этаже.

Площадь возгорания - около 10 квадратных метров, его уже потушили, пострадавших нет.

Причина пожара пока неизвестна.

Отмечается, что на "Салюте" производят корабельные радары. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.

Дополнение

6 сентября в шебекино белгородской области, в россии, произошел масштабный пожар. Загорелось предприятие ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.

Источник: УНН
Теги: Россия, Москва, пожары
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