Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7230

Оправдывал российскую агрессию: в Киеве исполнительному секретарю "движения пацифистов" сообщили о подозрении

Оправдывал российскую агрессию: в Киеве исполнительному секретарю "движения пацифистов" сообщили о подозрении

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Киеве 42-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту оправдания вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом сообщает столичная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину подозреваемый, будучи действующим исполнительным секретарем Общественной организации «Украинского Движения Пацифистов» подписал и направил в одно из государственных учреждений письмо, в приложениях к которому приобщил документ с названием «Мирная повестка дня для Украины и мира».

В указанном обращении подозреваемый называл рф, которая развязала и ведет агрессивную войну против Украины, «мифическим врагом», а полномасштабное вторжение вооруженных сил рф в Украину – «обострением вооруженных конфликтов», в котором виноваты обе стороны.

Также он отмечал, что защита Украины против оккупационных сил якобы «может и должна осуществляться ненасильственными и безоружными методами».

Подозреваемый на своем телеграм-канале активно призывал жителей столицы использовать различные способы уклонения от мобилизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украли на 1,3 млн грн во время оккупации на Киевщине: установили семерых военных рф

Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.