Новости: Война
7 сентября 2023, 15:22 • Татьяна Краевская • 10515
Ночью вражеский "шахед" попал по жилому кварталу Сум, есть повреждения
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские оккупанты в ночь на четверг, 7 августа, ударили «шахедом» по жилому кварталу Сум, обошлось без жертв, есть повреждения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Цитата
«Сегодня ночью произошло попадание вражеского БпЛА типа «Shahed-136» по жилому кварталу города Сумы. К счастью, без жертв», - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки поврежден 1 частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке.
Дополнение
Еще один БпЛА на Сумщине удалось уничтожить силами ПВО.
Напомним
Как сообщал УНН, в Сумах в ночь на четверг прогремели два взрыва.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram