"Покажет время": Буданов прокомментировал свое видеопоздравление

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона прокомментировал свое видеопоздравление с Днем военной разведки. Он отметил, что "время покажет", где именно "прилетело" после того, как он задул свечи на торте, передает УНН.

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"Это покажет время", - ответил Буданов на вопрос, где "прилетело", после того, как он задул свечи на торте.

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Глава ГУР рассказал, что "загадал" желание - "скорейшей, полной, всеобъемлющей победы Украины".

На вопрос, какой подарок военная разведка сделала врагу к своему профессиональному празднику, он заявил: "Мы не вредим врагу, мы возвращаем назад свое. А то, что там иногда у врага происходит, то это кара небесная. Она к ним приходит за их поступки".

Напомним

УНН ранее сообщил, что День военной разведки отмечался как ведомственный праздник. Седьмого сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого профессиональный праздник украинских разведчиков отмечается на общегосударственном уровне.

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