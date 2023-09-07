Единый портал для обличителей коррупции: в НАПК объяснили принцип механизма

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Руководитель отдела развития Института разоблачения Анастасия Ренкас в эфире телемарафона дала разъяснения относительно принципов работы Единого портала сообщений обличителей, который позволит гражданам и работникам организаций анонимно сообщать о фактах коррупции, передает УНН.

Детали

По словам Ренкас, идея портала сообщений обличителей не нова, она вынашивалась с 20-го года и лоббировалась при участии общественности и международных партнеров. Целью было создать канал, который бы гарантировал анонимность и надежность защиты информации, которую сообщают информаторы.

"Поэтому это можно сказать требование современности, также стоит отметить, что создание единого портала обличителей это одно из условий вступления Украины в Евросоюз", - рассказала Ренкас.

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По ее словам ограничений относительно того, чтобы сообщить информацию о коррупции нет. Однако есть критерии касательного того, чтобы лицо приобрело статус "обличителя" и соответственно государство его защищало в этом статусе.

"Это может быть физическое лицо, которое нигде не работает, но ему известны факты о коррупции в определенной организации, в отношении определенного лица, которое оно хочет и может сообщить. Однако этому заявителю будет предложено выбрать связана ли эта информация с его деятельностью. Если не связана - он будет иметь статус "заявителя", но не будет иметь статус "обличителя", - отметила представительница НАПК.

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Однако, по ее словам, портал в любом случае примет это сообщение и отправит на рассмотрение. Информация будет проверяться на правдивость. Если в ходе проверки будет установлено, что это была клевета или умышленное ложное сообщение о преступлении, то оно не будет подлежать рассмотрению.

"Человек не будет нести ответственность, если указал сообщение как анонимное. И мы никогда не застрахуемся, что нам будут сообщать ложные данные, или будут сводить счеты. Однако говорится, что в стране нужно установить культуру разоблачения. Потому что это игра в одни ворота, нужно, чтобы люди четко понимали, что если они разоблачают коррупцию – они защищены, однако если они сами совершают неправомерные действия, такие как клевета, то рано или поздно они и сами окажутся в таких условиях, о которых также когда-то сообщат", - пояснила Ренкас.

И рассказала, почему вознаграждение может получить только информатор в статусе "обличитель".

"Обличитель по закону - это лицо, которое работает внутри организации, или которое связано профессионально с организацией в которой обнаружили коррупцию. Именно их нужно защищать, поскольку они в уязвимом положении. Поэтому государство взяло обязанность их защищать, чтобы непосредственно в организациях выстроить нулевую толерантность к коррупции. Такая культура разоблачения говорит о том, что каждое лицо, ставшее свидетелем таких проявлений в своей организации может об этом заявить смело и его защитят, а виновные будут наказаны", - добавила она.

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