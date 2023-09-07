Наев прокомментировал готовность к атакам рф зимой: "Эффективность систем ПВО будет лучше"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. россия планирует зимой наносить удары по объектам критической инфраструктуры, однако из-за помощи Запада в поставках систем ПВО, эффективность сбивания вражеских «шахедов» будет лучше. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Reuters, сообщает УНН.

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«Мы понимаем, что враг не оставил своих преступных намерений поразить объекты критической инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике. Прошлой зимой (систем ПВО –ред.) было меньше. Сейчас нам дали больше, и эффективность будет лучше», – заявил Наев.

По оценкам военных аналитиков, «шахеты», которыми атакует россия Украину стоят около 20 000 долларов каждая. Однако поставленные Западом ракеты ПВО, которые Киев использовал прошлой зимой, стоят в разы больше.

Наев отметил, что один выстрел из зенитно-артиллерийской установки Gepard стоит менее 1000 долларов, что делает их более экономически эффективными.

Каждый Gepard имеет радар с эффективным радиусом 12 км. Украина не имеет достаточного количества, чтобы покрыть всю свою территорию, но Наев отметил, что крупнокалиберные пулеметы, такие как американский M2 Browning, помогли "заполнить пробелы".

Дополнение

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что во время воздушных нападений на Житомирскую область 19 и 30 августа экипаж зенитно-артиллерийской установки «Гепард» (Gepard) сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения.