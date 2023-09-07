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Президент Финляндии журналистам о войне в Украине - "Если будет применено ядерное оружие - это конец"

Президент Финляндии журналистам о войне в Украине - "Если будет применено ядерное оружие - это конец"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинистьо обсудил с политическими журналистами своей страны войну в Украине. Коснулись в частности ядерного оружия и темы ударов по российским территориям, передает УНН со ссылкой на Yle

Детали

Президент Саули Ниинистьо во время пресс-конференции в рамках обсуждения войны в Украине заявил журналистам, что к риску применения ядерного оружия европейские страны относятся серьезно.

"Если будет применено ядерное оружие - это конец", - сказал он.

А также заметил, что возможность расширения военных действий в Украине постоянно отслеживается, а россия сейчас находится в глубокой обороне. 

Журналист Yle спросил, как Финляндия относится к тому, что Украина наносит удары по российской территории, и как госуправление отреагирует, если нападения будут осуществляться с помощью оружия, предоставленного Финляндией. Президент подчеркнул, что переданное Финляндией оружие для Украины используется исключительно для оборонительных действий.

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Источник: УНН
Теги: ядерное оружие, Финляндия
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