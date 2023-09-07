Незаконно добывали ископаемые в заказнике: чиновнику сообщили о подозрении

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении очередному чиновнику из-за незаконной добычи ископаемые в «Урочище Церковщина», что привело к убыткам в размере более 2 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

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"Разоблачен и сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора коммунального предприятия капитального строительства, реконструкции и инвестиций «Голосеево-Будинвест» в совершении незаконной добычи полезных ископаемых местного значения на территории объекта природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 240 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно материалам следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, без предусмотренного законом разрешения осуществил на территории ландшафтного заказника местного значения «Урочище Церковщина» незаконную добычу суглинка (кирпично-черепичное сырье).

Указанное сырье в соответствии с постановлением Кабинета министров входит в перечень полезных ископаемых местного значения.

Согласно заключению специалистов экологической инспекции, объем нанесенного ущерба территориальной громаде Киева составляет более 2,2 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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