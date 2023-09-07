Молочные продукты продолжают дорожать в супермаркетах: на сколько поднялась стоимость

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За последний месяц в Украине выросли цены на пастеризованное молоко, кефир, творог, сливочное масло и сыры. Такие результаты мониторинга проведенного экспертами Ассоциации производителей молока, сообщает УНН.

Детали

Молоко пастеризованное жирностью 2,5% по состоянию на 1 сентября в среднем стоит 40,16 грн. за кг, что на 24 коп. (+0,60%) больше по сравнению с августом. Самое дешевое в украинских сетях молоко можно найти за 23,98 грн. за кг. Самое дорогое - 49,86 грн. за кг.

Кефир жирностью 2,5% в среднем стоит 50,76 грн. за кг, что на 10 коп. (+0,20%) дороже чем в августе. Самый дешевый кефир можно купить 34,33 грн. за кг. Самый дорогой – за 70,21 грн. за кг.

Цена на творог жирностью 9% в начале сентября составила 188,72 грн. за кг. Продукт подорожал на 32 коп. (+0,17%) по сравнению с 1 августа. Самый дешевый творог можно найти за 133 грн. за кг. Самым дорогим остается творог, который стоит 259,81 грн. за кг.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 349,45 грн. за кг, что на 3,43 грн. (+0,98%) дороже чем в августе. Самая дешевая цена на масло жирностью 73% – 255,56 грн. за кг. Самый высокий ценник отечественного производства стоит на безлактозное масло жирностью 73%– 442,61 грн. А вот брикет импортного масла среднем стоит 545,50 грн. за кг.

Сыр «Украинский» жирностью 50% в среднем стоит на полках супермаркетов 413,06 грн. за кг. По сравнению с прошлым месяцем цена на товар выросла на 5,59 грн. (+1,35%). Самой низкой является цена на сыр «Украинский» весовой – 207,90 грн. за кг, самой дорогой - 591,11 грн. за кг.

Средняя цена на сыр «Маасдам» жирностью 45% отечественного производства составила 551,42 грн. за кг, что на 39,64 (+7,19%) больше чем в августе. Самый дешевый «Маасдам» можно купить за 275 грн. за кг. Самый дорогой стоит 852,67 грн. за кг. Импортный «Маасдам» в среднем стоит в украинских супермаркетах 478,65 грн. за кг, что на 13,2% дешевле чем отечественный сыр.

Сыр «Гауда» жирностью 45% от украинских переработчиков в среднем стоит 381,97 грн. за кг, что на 6,19 грн. (+1,62%) дороже по сравнению с августом. Самый дешевый сыр продается за 228,70 грн. за кг. Самая дорогая «Гауда» стоит 635,17 грн. за кг. Аналогичный сыр импортного происхождения в среднем стоит в Украине 468,91 грн. за кг.

«Моцарелла» украинского происхождения в среднем стоит 356,01 грн. за кг. Цена на сыр выросла на 6,94 грн. (+1,95%) по сравнению с августом. Выгоднее покупать весовую «Моцареллу», ее можно найти за 229,90 грн. за кг. Самая дорогая «Моцарелла» стоит 544,65 грн. за кг. Импортный же сыр стоит в среднем 344,36 грн. за кг, что на 3,27% дороже продукции отечественных сыроделов.

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Впрочем сметана жирностью 15% и питьевой йогурт подешевели.

Сметана жирностью 15% по состоянию на 1 сентября стоит 110,80 грн. за кг, что на 11,47 грн. (-10,35%) дешевле по сравнению с прошлым месяцем. За самую дешевую в супермаркетах сметану придется отдать 74,75 грн. за кг. Самая высокая цена сейчас на сметану - 136,92 грн за кг.

Цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках в среднем составила 68,70 грн. за кг, что на 17,37 грн. (-25,28%) меньше чем в августе. Самый дешевый йогурт можно найти за 46,50 грн. за кг, а вот самый дорогой – за 119,78 грн. за кг.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 113,03 грн. за кг. За последний месяц цена на товар также снизилась - на 1,33 грн. (-1,18%). Самая низкая цена на белый густой йогурт жирностью 1,6%, которую зафиксировали в Ассоциации производителей молока – 97,68 грн. за кг. Самый дорогой в Украине ложковый йогурт стоит 135,52 грн. за кг.

Дополнение

В Ассоциации считают, что подорожание молочных продуктов, которые входят в потребительскую корзину украинцев, вероятно связано с повышением цен на молоко-сырье в Украине вследствие аномальной жары в июле-августе. Вследствие снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока.

В то же время, спрос на сырье в этот период был достаточно активным со стороны сыроделов и производителей свежей молочной продукции, которые начали подготовку к осенне-зимнему сезону продаж.