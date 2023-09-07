Введение выездных МСЭК: осмотрели более 20 тыс. военных

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Проведено более 1,4 тысячи выездных Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и осмотрено более 20 тысяч военнослужащих непосредственно в медучреждениях, где они проходят лечение. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич во время онлайн брифинга, передает корреспондент УНН.

Карчевич сообщила, что введены выездные МСЭК для военнослужащих.

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“Сейчас уже проведено 1402 выездных МСЭК и осмотрено более 20 тыс. военнослужащих”, — рассказала Карчевич.

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Ранее сообщалось, что для военных и военнообязанных будут упрощать процедуру прохождения ВВК. Так, для них в больницах будут действовать отдельные очереди, а на законодательном уровне планируют урегулировать конкретное время, за которое можно пройти комиссию.

Командование Медицинских сил ВСУ совместно с Минздравом, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве.