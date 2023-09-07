"Расстроены": в ГУР рассказали о реакции руководства рф на перелет вертолета Ми-8 в Украину

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя проведение спецоперации "Синица", заявил, что российское военное руководство "расстроено" вывозом российским пилотом вертолета Ми-8 на территорию Украины. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает УНН.

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"Вполне понятно как. Расстроены", - ответил Буданов на вопрос, как отреагировало российское руководство на спецоперацию украинских разведчиков.

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По его словам, после перелета вертолета в Украину, российское фсб начало "еще более активно работать", однако "ничего хорошего оно не даст". Кроме этого, Буданов отметил, что сейчас работа по подобным спецоперациям продолжается.

"Подобное общение у нас как шло еще с несколькими лицами, так и продолжается. А то, что произошло, - это просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются", - подчеркнул глава ГУР.

Ранее

9 августа 2023 года ГУР МОУ совместно с Национальной полицией и Вооруженными силами Украины провело спецоперацию "Синица", которая заключалась в том, что российский пилот Максим Кузьминов "перегнал" вертолет Ми-8 на территорию Украины. На сегодня пилот вместе со своей семьей находится в Украине, а вертолет пополнит состав ВСУ.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов 5 сентября заявил, что благодаря спецоперации "Синица" удалось получить важную информацию о российской авиации, которая поможет защитить украинское небо.

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