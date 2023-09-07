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Воздушные силы показали, как сегодня ночью в Одесской области ударили из "Гепардов" по российским "Шахедам"

Воздушные силы показали, как сегодня ночью в Одесской области ударили из "Гепардов" по российским "Шахедам"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Воздушные Силы ВС Украины опубликовали видео, как отработали по российским дронам немецкими зенитно-пушечными танками Gepard сегодня ночью в Одесской области, передает УНН.

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"Боевая работа "Gepard" в Одесской области 7 сентября 2023 года!"  "Вражеский "Shahed" уничтожен!", - прокомментировали видео. 

Дополнение

Украинские военные в Одесской области ночью уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136". В результате ночного вражеского налета дронов на юг Одесской области пострадали двое гражданских.

На сегодня Германия доставила в Киев 46 зенитно-пушечных танков Gepard. Еще шесть должны поступить в ближайшее время.

5 сентября боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard нового производства прибыли в Украину из Германии.

Источник: УНН
Теги: БПЛА, Одесса и Одесская область, ПВО, война, дроны, обстрелы, Воздушные силы ВСУ
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