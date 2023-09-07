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Шмыгаль: "Поддержка международных партнеров очень важна для вступления в ЕС и НАТО"

Шмыгаль: "Поддержка международных партнеров очень важна для вступления в ЕС и НАТО"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Поддержка международных партнеров очень важна для достижения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. ВСУ борются не только за свободу Украины, но и за то, чтобы каждая европейская нация оставалась свободной. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции «Создание лучшего будущего в турбулентном мире», проходящей в Вильнюсе, сообщает УНН.

Цитата

«Поддержка международных партнеров чрезвычайно важна для достижения целей Украины — вступления в ЕС и НАТО. Украина строит сильную армию и продолжает комплексные реформы, направленные на построение сильной и современной экономики, которая обеспечит процветание украинцев, наше восстановление, членство в ЕС и НАТО. И мы нуждаемся в поддержке друзей и союзников на этом пути, - заявил Шмыгаль.

Как отметил премьер, украинские военные сегодня борются не только за свободу и лучшее будущее Украины, но и за то, чтобы каждая европейская нация оставалась свободной — от «русского мира», террора, репрессий.

«И пока мы не победим российскую тиранию и не выгоним их войска с украинской территории, длительный и справедливый мир невозможен», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 7 августа заявил, что стратегическая задача Украины – полноправная интеграция в НАТО. По его словам, страна будет делать все, чтобы де-юре стать членами альянса.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, вступление
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