Рош га-Шана в Умани: в город уже прибыло около 2 тысяч хасидов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На праздник Рош а-Шана 5784 (2023), который проходит в этом году с 15 по 17 сентября уже начали прибывать первые паломники. Сейчас их около двух тысяч. Основное количество начнет прибывать с 10 сентября, передает УНН.

Детали

До 2 тысяч хасидов уже прибыло в Умань накануне Рош а-Шана 5784. Об этом Объединенной еврейской общине Украины сообщили в БФ «Историко-культурный центр города Умань».

Дополнение

Всего в Умань в Черкасской области в этом году ожидается прибытие более 30 000 паломников-хасидов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Праздник Рош а-Шана 5784 (2023) проходит в этом году с 15 по 17 сентября, но большое количество паломников начнет прибывать уже с 10 сентября.

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что с целью обеспечения безопасности местных жителей и приезжих, в городе с 11 по 21 сентября будет введен особый режим въезда, выезда и передвижения. В районе паломничества будут действовать запреты на продажу и использование определенных групп товаров.

Еще в начале августа Черкасская ОВА при участии заместителя посла Израиля в Украине госпожи Лирон Финкельштейн провела заседание спецкомиссии по посещению паломниками Умани во время празднования Рош ха-Шана. На ней начальник ОВА Игорь Табурец рекомендовал паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы и возможные провокации со стороны россии.